Gaziantep\'te Narkotik Operasyonu: 5.4 kg Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 kilogram 400 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada; 5 kilo 400 gram skunk ele geçirilirken 1 şüpheli ise yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
