Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci, bir öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Turgut Özal Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Yavuz Rüzgar Ağcabay, teneffüs sırasında yemek yerken ağzındaki lokma soluk borusuna kaçtı. Olay sonrası çırpınmaya çalışan öğrenci, diğer öğrenci ve öğretmenler tarafından fark edildi.
Öğretmenin heimlich manevrası kamerada
Daha sonrasında ise Yavuz Rüzgar Ağcabay'a Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bilnur Öztürk Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Öğretmen Bilnur Öztürk'ün manevrası sonrası Ağcabay'ın soluk borusunu tıkayan yemek çıktı. Olay sonrası ölümden dönen öğrenci ile birlikte herkes de rahat bir nefes aldı. O anlar ise okuldaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
O anları milli eğitim paylaştı
İl milli eğitim müdürlüğünden konu ile ilgili sosyal medyadan 'İlk yardım hayat kurtardı' başlığıyla paylaşılan o anlarla ilgili yapılan açıklamada ise, "Turgut Özal Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bilnur Öztürk, nefes borusuna kaçan gıdadan dolayı boğulma tehlikesi geçiren 8. sınıf öğrencisi Yavuz Rüzgar Ağcabay'ı Heimlich manevrası ile kurtardı. Öğrencimiz ile ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir hayatı kurtarmanın sorumluluk bilinci ile ilk yardım eğitimi alan Bilnur öğretmenimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te öğrenciye Heimlich manevrasıyla hayat kurtarıldı - Son Dakika
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