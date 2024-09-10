Gaziantep'te Okul Servisleri Denetlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Okul Servisleri Denetlendi

Gaziantep\'te Okul Servisleri Denetlendi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, 82 araç ve 230 personelin katılımıyla, 351 okul önü ve çevresi ile yaya geçitlerinde güvenlik tedbiri alarak okul servis araçlarını denetledi.

10.09.2024 17:04
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Gaziantep'te jandarma ekipleri 82 araç ve 230 personelin katılımıyla, 351 okul önü ve çevresi ile yaya geçitlerinde güvenlik tedbiri alarak okul servis araçlarını denetlendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim başlamasıyla sorumluluk sahasındaki 351 okul önü ve çevresi ile yaya geçitlerinde denetim yaptı. Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi Uygulaması" kapsamında yapılan denetimlere 65 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 128 güvenli okul koordinasyon görevlisi, 82 araç ve 230 personelin katıldı. Denetimlerde genel güvenlik tedbirleri alınarak okul servis araçları kontrol edildi.

Jandarmanın asayiş, trafik, narkotik, KOM ve istihbarat ekipleriyle okul çevreleri, park ve bahçeler ile okul servis araçlarına yönelik kontrollerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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