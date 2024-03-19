Gaziantep'te otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı

Gaziantep\'te otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Feci kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza, dün sabah Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Türkan Y. yönetimindeki 01 ABU 10 plakalı otomobil ile O.D. yönetimindeki 01 AOB 459 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı otomobil sürücüsü Türkan Y.'yi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otomobil ile yakıt yüklü tankerin çarpışma anı ve kaza sonrası otomobilin metrelerce savrulması yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
15:30 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, “Sünnet oldunuz mu“ diye sormuş 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 17:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement