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Gaziantep'te Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Gaziantep'te Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin arka lastik kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan 5 kişi son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep\'te Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
07.01.2024 - 16:39,
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başlayarak, alev topuna döndü. Araçtakilerin son anda canını kurtardığı yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yavuzeli-Araban karayolu Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi kendisini son anda dışarı atarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracı tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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