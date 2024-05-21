Gaziantep'te park halindeki araç molotofkokteyli ve pompalı tüfekle saldırıya uğradı - Son Dakika
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Gaziantep'te park halindeki araç molotofkokteyli ve pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Gaziantep\'te park halindeki araç molotofkokteyli ve pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Gaziantep'te park halindeki bir araç, önce molotofkokteyli ile kundaklandı, ardından da pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. Aracın kundaklanma ve kurşunlanma anları güvenlik kamerasına yansırken araç sahibi, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek şüphelinin bulunmasını istedi.

21.05.2024 14:25
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Gaziantep'te park halindeki bir araç iki ay arayla önce molotofkokteyli ile kundaklandı, sonra da pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. Aracın kundaklanma ve kurşunlanma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaşananlara tepki gösteren araç sahibi, can güvenliğinden endişe ettiğini ifade ederek şüphelinin bulunmasını istedi.

Olay, Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaşa ait park halindeki hafif ticari araç, 22 Mart 2024 tarihinde kimliği tespit edilemeyen kasklı şüpheli tarafından molotofkokteyli ile kundaklandı. Kundaklama sonrası küçük çapta maddi hasarın meydana geldiği araç, 16 Nisan 2024 tarihinde ise yine kasklı şüpheli tarafından pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu.

Aracın kundaklanma ve kurşunlanma anları saniye saniye kamerada

Her iki olayda da araçta maddi hasar meydana gelirken aracın kundaklanma ve kurşunlanma anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kafasında kask bulunan şahsın önce araca molotof kokteyli atarak, sonra da kurşun yağmuruna tutarak kaçma anları dikkat çekti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli şahsın aracı kundaklarken attığı molotofun aracın altından seke seke karşı tarafa gitmesi ve kurşunlama anında da elindeki tüfeğin 3 kez tutukluluk yaptıktan sonra dördüncü denemede ateş alması da görüntülere anbean yansıdı.

"Yapan şahsın yakalanmasını istiyoruz, can güvenliğimizden endişe ediyoruz"

Yaşananlara isyan eden araç sahibi ise can güvenliğinden endişe ettiğini ifade ederek şüphelilerin bulunmasını istedi. Araç sahibi, "Ramazan ayının ilk haftaları aracımızın altına molotof kokteyli atarak yakmaya çalıştılar. Şikayetçi olduk ama sonuç alamadık. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz. Geçen hafta da aracımız kurşunlandı. Her yere şikayette bulunduk ama kimin yaptığına dair bir sonuç alamadık. Kimseyle bir düşmanlığımız yok. Yapan şahsın yakalanmasını istiyoruz. Kamera kayıtları da var. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Nereye gittiysek sonuç alamadık. Çünkü çok tedirginiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te park halindeki araç molotofkokteyli ve pompalı tüfekle saldırıya uğradı - Son Dakika
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