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Gaziantep'te pres makinasının arasında kalan işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir poşet fabrikasında pres makinasının arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, poşet fabrikasında işçi olarak çalışan 21 yaşındaki Mustafa Taş, pres makinasının arasında kaldı. Olayı fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mustafa Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası polis ekipleri fabrikada geniş güvenlik önemlileri alırken 21 yaşındaki Taş'ın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmak başlatıldı.