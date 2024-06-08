Gaziantep'te Primemall AVM'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

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Gaziantep'te bulunan Primemall AVM'nin depo kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'de bulunan AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin depo kısmında çıkan yangın büyük bir paniğe sebep oldu. Yoğun dumana neden olan yangın sonrası AVM'de bulunan vatandaşlar, korku ve panikle dışarıya koştu. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP