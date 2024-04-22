Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı

Gaziantep\'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Mercek' operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi. Aramalarda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği ve para da bulundu. Bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.04.2024 16:24
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik şafak vakti yapılan "Mercek" operasyonunda 5 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Mercek operasyonu düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan operasyon kapsamında Nurdağı'nda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsın ev ve iş yerlerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

Çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 104 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 342 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 182 adet av tüfeği fişeği, 45 bin 935 TL ile 350 sterlin suç geliri para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden A.O. ve M.O.C. Başsavcılığın talimatı ile ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, Ö.A., A.Y. ve B.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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