Gaziantep\'te silahlı çatışma: Aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te yağma suçundan aranırken polise silahla mukavemet gösteren şahıs, özel harekat operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs sokakta kıstırıldı. Şüpheli şahsın, polis ekiplerine silahla mukavemet göstermesi üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi. Şüpheli şahıs özel harekat polislerinin operasyonu sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP