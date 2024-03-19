Gaziantep\'te Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Esenyurt Belediye Başkanı Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, muhtarlar ve azalarıyla bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Başkan Bozkurt, muhtarlara yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki süreçte daha büyük umutlarla mücadele edeceğini belirtti.