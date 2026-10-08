Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan genç 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan genç 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan genç 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’te aracının önünü kesen husumetlisi 2 şahsın silahlı saldırısında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep'te aracının önünü kesen husumetlisi 2 şahsın silahlı saldırısında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası yakalanan katil zanlısı 2 şahıs tutuklandı.

Olay, 2 Ekim 2026 günü Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Ahmet Arda Reyhanlı, daha önceden aralarında husumet bulunan ve aracının önünü kesen T.E. ve C.M.C. isimli şahıslarla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında pompalı tüfekle vurulan Ahmet Arda Reyhanlı, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Reyhanlı, önce Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından da Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 6 gündür tedavisi süren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

2 zanlı tutuklandı

Olay sonrası kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan katil zanlıları T.E. ve C.M.C. isimli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaCinayetSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Gözaltındaki Berna Laçin’den haber var Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
14:02
Rusya, Ukrayna’da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu 33 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 15:20:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan genç 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei