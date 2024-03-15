Gaziantep\'te silahlı yağma suçundan hapis cezası bulunan firari yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden Şok Uygulamalar: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet, 15 şarjör, 238 fişek, 35 sentetik ecza maddesi, 20 gram esrar, 32,68 gram bonzai maddesi, 129 iskambil kağıdı ve 2 bin 800 lira para ele geçirildi.