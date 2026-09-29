Gaziantep’te silindir makinesine sıkışan 25 yaşındaki işçi kurtarılamadı - Son Dakika
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Gaziantep’te silindir makinesine sıkışan 25 yaşındaki işçi kurtarılamadı

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Gaziantep’te silindir makinesine sıkışan 25 yaşındaki işçi kurtarılamadı
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Gaziantep’te çalıştığı fabrikada silindir makinesine sıkışan 25 yaşındaki işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çalıştığı fabrikada silindir makinesine sıkışan 25 yaşındaki işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, General Tekstil fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Şerif Özkaya, kolunu ve vücudunu silindir makinesine kaptırdı. Durumu fark eden diğer işçiler, genç işçiyi kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Durumu kritik olan işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda ihmali olduğu değerlendirilen sorumlu 2 şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaSon Dakika

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