Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı

Geniş Video İzle

Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, silah ve mermi ele geçirildi.

14.02.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te silahlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yağma, kasten yaralama, oto kurşunlama gibi 5 ayrı olayı gerçekleştiren 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 10 adet şarjör ve bin 551 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 23 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Gaziantep, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
04:25 Sakarya’da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı Sakarya'da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
01:47 Trump, ABD’nin yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
01:27 Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat’a kadar uzatıldı Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı
01:18 Galatasaray, Avrupa’da 5 maçtır kazanamıyor Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 20:02:51. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.