Gaziantep’te süper hücre fırtınası: 23 yaralı, 39 okul tatil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep’te süper hücre fırtınası: 23 yaralı, 39 okul tatil

Gaziantep’te süper hücre fırtınası: 23 yaralı, 39 okul tatil
03.05.2026 22:23  Güncelleme: 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep genelinde etkili olan "süper hücre" fırtınası hayatı felç etti.

Gaziantep genelinde etkili olan "süper hücre" fırtınası hayatı felç etti. Fırtınada 23 kişi yaralanırken, hasar gören 39 okulda eğime 1 gün ara verildi.

Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü. Fırtına nedeniyle 23 kişi yaralanırken, hasar gören 39 okulda eğime 1 gün ara verildi.

20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü

Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara, yüksek kesimlerde dolu yağışına ve geniş bir alanda hasara neden oldu. Ağaçların kökünden söküldüğü ve çatıların uçtuğu fırtınada araçlar zarar görürken, trafik yönlendirme levhaları da yerinden koptu. Kentte yalnızca 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi, yaşanan durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Afetin etkisi şehir geneline yayıldı

Meteorolojik öngörülerin de üzerine çıkan bu tablo, Gaziantep'in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendiriliyor. Afetin etkisinin şehir geneline yayılması, müdahale sürecini de çok yönlü ve eş zamanlı bir çalışma gerektirir hale getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi afetin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahada hızlı ve koordineli bir şekilde yer alırken, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı müdahaleler de sürdürülüyor. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, afette vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplerin anında değerlendirilmesi ve ilgili ekiplere yönlendirilmesi noktasında aktif rol üstleniyor. Yoğunluğa rağmen kesintisiz hizmet veren çağrı merkezi üzerinden sahadaki müdahale süreci koordineli olarak yürütülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep’te süper hücre fırtınası: 23 yaralı, 39 okul tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
Galatasaray’da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

22:18
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
22:16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch’un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
22:01
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
21:41
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
20:12
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 22:44:50. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep’te süper hücre fırtınası: 23 yaralı, 39 okul tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.