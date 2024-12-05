Gaziantep'te Terör Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te Terör Operasyonu: 16 Gözaltı

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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı.

05.12.2024 10:48
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Gaziantep'te jandarmadan terör operasyonu: 16 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 16 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 14, örgüt üyesi olmak suçundan da 2 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden terör örgütüne üye olma suçundan M.Y. isimli şahıs tutuklanırken diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs hakkında ise yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Terör Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika

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