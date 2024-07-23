Gaziantep\'te Ticaret Yaptıkları Kişiyi Alıkoyup Gasp Eden 3 Şahıs Yakalandı

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Gaziantep'te birlikte ticaret yaptıkları şahsı iş yerinde zorla alıkoyarak darp eden ve üzerinde bulunan ziynet eşyası ile parasını gasp eden 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT), Oğuzeli ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir vatandaşı zorla alıkoyarak darp eden ve üzerinde bulunan ziynet eşyalarını gasp eden şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, vatandaşı alıkoyan ve gasp edenlerin birlikte ticaret yaptığı M.P., H.P ve S.E.T isimli 3 şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar, adli makamlar ve jandarma ekiplerinin titiz planlama, fiziki ve teknik takibi sonucu saklandıkları adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüpheli 3 şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP