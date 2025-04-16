Gaziantep'te tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fabrika avlusunda geri manevra yapan tır, küçük Hasan'ı hayattan kopardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te fabrika avlusunda geri manevra yapan tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Hasan Kaplan, Dolpin Halı fabrikasına ait avluda geri manevra yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 HM 625 plakalı tırın altında kaldı. Feci kaza sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde tırın altında kalan Hasan Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin arından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındı feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.