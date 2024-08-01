Gaziantep'te trafik kazası: İnek hafif ticari aracın ön camından içeri girdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik kazası: İnek hafif ticari aracın ön camından içeri girdi, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, bir aracın çarptığı inek hafif ticari aracın ön camından içeri girdi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralanırken inek telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.08.2024 21:39
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Gaziantep'te trafik kazası: İnek hafif ticari aracın ön camından içeri girdi,3 kişi yaralandı

-Kaza sonrası savrulan inek başka araç çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir aracın çarpıp savurduğu ineğe karşı şeritten gelen hafif ticari araç çarptı. İneğin, hafif ticari aracın ön camından içeri girdiği feci kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralanırken inek telef oldu.

Kaza, İslahiye ilçesi Güllühüyük mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye'den Güllühüyük yönüne gitmekte olan Cihan T. yönetimindeki 27 AKH 623 plakalı hafif ticari araç yola aniden çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvan, karşı yönden gelen Mehmet B.K.'nin kullandığı 27 ADJ 016 plakalı hafif ticari araca çarparak ön camdan içeri girdi.

3 kişi ağır yaralandı, inek telef oldu

Kazanın ardından, yola çıkan inek olay yerinde telef olurken, ineğin içerisine girdiği araçta bulunan üç kişi ağır yaralandı. İki otomobilde de büyük çaplı hasar meydana geldi. Yol, ineğin ve hasar gören araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazada yaralanan kişiler ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Arda Y., durumum ağır olmasından dolayı Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te trafik kazası: İnek hafif ticari aracın ön camından içeri girdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te trafik kazası: İnek hafif ticari aracın ön camından içeri girdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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