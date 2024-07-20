Gaziantep'te Traktör ve Minibüs Sürücülerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Traktör ve Minibüs Sürücülerine Denetim

Gaziantep\'te Traktör ve Minibüs Sürücülerine Denetim

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde traktör ve minibüs sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, 106 traktör ve minibüs sürücüsüne toplam 64 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı ve 3 kamyonet ile 2 minibüs trafikten men edildi.

20.07.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör ve minibüs sürücülerine denetimde bulunuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde Trafik Jandarması Timleri tarafından İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde traktör ve tarım işçileri taşıyan araçlar ile sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda, 106 traktör ve minibüs sürücüsü denetlenerek 14 kamyonet sürücüsü ile 2 minibüs sürücüsüne toplam 64 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulanırken 3 kamyonet ve 2 minibüs trafikten men edildi. Ayrıca düzensiz göçle mücadeleye yönelik İl Göç İdaresi ile koordineli olarak "Mobil Göç Aracı" ile denetim ve kontrol faaliyeti icra edildiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Gaziantep, İslahiye, Jandarma, Nurdağı, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Traktör ve Minibüs Sürücülerine Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:58 Kıbrıs’a barış getiren harekatın 50. yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan’da Kıbrıs'a barış getiren harekatın 50. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan'da
09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:15 Galatasaray’da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:43 Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton’ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
08:40 En-Nesyri geliyor mu Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco’ya En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya
08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
07:54 İpek Filiz Yazıcı’nın ’’Baldız tehlikeli sularda yüzüyor’’ paylaşımı tepki çekti İpek Filiz Yazıcı'nın ''Baldız tehlikeli sularda yüzüyor'' paylaşımı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 11:49:57. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Traktör ve Minibüs Sürücülerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement