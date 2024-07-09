Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonları: 240 Gözaltı, 6 Tutuklama

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Gaziantep Jandarma ekipleri tarafından haziran ayı boyunca yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 240 şüpheli gözaltına alındı. 6 kişi tutuklandı.

Gaziantep Jandarma ekipleri son bir ay içinde kaçakçılık ve uyuşturucuya mücadeleye yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 218 olaya müdahale edilerek, 21 kilo 302 gram skunk, 150 gram esrar, 926 kök kenevir bitkisi, 95 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 5 gram bonzai, 28 adet uyuşturucu kullanma aparatı, - 10 bin 510 paket kaçak sigara, 111 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 350 kilogram elektrik kablosu, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 476 adet silah mühimmatı, 2 adet elektronik terazi ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 240 şüpheli şahıstan 6'sı ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP