Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

15.08.2025 17:31
Gaziantep'te uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı, toplam 52 yıl hapis cezası bulunuyor.

Gaziantep'te uyuşturucu madde tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında toplam 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' suçlarından toplam 52 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

