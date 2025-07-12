Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 180 Gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 180 Gözaltı

Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 180 Gözaltı
12.07.2025 17:48
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 180 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Gaziantep'te kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 145 olaya müdahale edilerek 180 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 145 olaya müdahale edilerek 180 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, taklit sahte ürün, gümrük kaçağı sigara, gümrük kaçağı elektronik malzeme, gümrük kaçağı çay, gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 3 bin 435 adet mermi, 5 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve bin 145 adet fişek, 24 adet şarjör,1 adet kalaşnikof, 48 bin ABD doları suç geliri para, 21 bin 200 TL suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 172 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 180 Gözaltı - Son Dakika

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