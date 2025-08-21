Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda 5 kilo kubar esrar ile 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti ve yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen İ.P., Y.E.T., A.Ç. ve C.Ö. isimli 4 şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların ikamet ve arazilerinde yapılan adli arama neticesinde 5 kilo 760 gram kubar esrar 178 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve 100 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E.T. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.P., A.Ç. ve C.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP