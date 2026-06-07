Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 195 Gözaltı, 7 Tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan 195 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Mayıs ayında çok sayıda operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde icra edilen operasyonlarda 170 olaya müdahale edilerek 195 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemler sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 7'si tutuklandı. Diğer 188 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise gümrük kaçağı 2 ton 155 kilo tütün, bin 374 paket sigara, 159 kilo nargile kömürü, 707 kilo nargile tütünü, 58 bin 900 adet makaron, 3 bin 523 adet kol saati, 2 bin 870 adet elektronik malzeme, 98 adet küçük ev aleti, 87 adet kablosuz kulaklık, 57 adet akıllı saat, 42 adet akıllı cep telefonu, 11 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 469 adet mühimmat, 171 gram esrar, 56 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 69 adet sentetik hap, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tarihi eser kitap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - GAZİANTEP