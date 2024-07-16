Gaziantep'te Yapay Zeka Destekli MEDAR MTS Radarıyla Trafik Denetimi - Son Dakika
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Gaziantep'te Yapay Zeka Destekli MEDAR MTS Radarıyla Trafik Denetimi

Gaziantep\'te Yapay Zeka Destekli MEDAR MTS Radarıyla Trafik Denetimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli MEDAR MTS radar cihazıyla denetimlerine devam ediyor. MEDAR MTS radar cihazı, lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile hız ihlali yapan araçların tespitini sağlayarak, trafik kazalarında azalmayı hedefliyor. Cihaz, yağmurlu, karlı ve sisli havalarda gece-gündüz kullanılabiliyor ve araca monte edilmeden seyyar olarak da kullanılabiliyor.

16.07.2024 09:43
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Gaziantep'te jandarma trafik ekipleri, aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmek için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli MEDAR MTS radar cihazıyla denetim yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli MEDAR MTS radar cihazıyla denetimlerine devam ediyor. 4 şeritli yolda onlarca aracı eş zamanlı olarak takip edebilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) sistemi ile hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını ve hız yapılan yerin koordinatlarını belirlenebiliyor. Ayrıca araçların fotoğrafı çekilip video kaydı ile suç tespiti yapılıyor. Hız Tespit Sistemi, araca monte edilmeden seyyar olarak da kullanılabiliyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yağmurlu, karlı ve sisli havalarda gece-gündüz kullanılabilen radar sistemi sayesinde, hıza dayalı trafik kazalarında azalma sağlanacağı belirtilerek "Söz Konusu İnsan İse, Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır" mottosuyla denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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