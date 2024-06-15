Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonunda 12 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis operasyonu yapıldı. "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarına yönelik operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 adet cep telefonu, 20 adet sim kart, 6 adet laptop, 4 adet hard disk, 2 adet kupon yazıcısı, 7 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 1 adet gram altın, 1 adet 600 bin TL'lik senet, 82 adet boş senet, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tüfek, 54 adet fişek, 139 bin 60 TL, 550 Euro, 200 Dolar, 500 Irak Dinarı ele geçirildi. - GAZİANTEP