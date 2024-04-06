Gaziantep\'te Yasak Irk Pitbull Köpekleri Teslim Edildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta tespit edilen 3 adet yasak ırk pitbull cinsi köpeklere jandarma ekipleri el koyarak Gaziantep Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Hayvanları Koruma Timi, Nizip ilçesinde yaban hayatını koruma amacıyla icra ettiği önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta beslenmesi yasak ırk pitbull cinsi 3 adet köpek ele geçirildi. Köpekler, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, Nizip ilçe belediyesi ekiplerine ve Gaziantep Milli Parklar İl Müdürlüğüne tutanak eşliğinde teslim edildi. - GAZİANTEP
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülerek sorgulanacak.
Bolu'dan gelen 6 kafadar, Amasra ilçesinde bulunan mezarlıkta define aramak için kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Şahısların adliyeye çıkartıldığı esnada biri, 'Her şey devletimiz için' mesajı verdi. Şahısların suçlarını inkar ettiği ve malzemelerin kendilerine ait olmadığını söylediği öğrenildi.
Bakırköy'de sosyete pazarında bir kadın hırsızın yakalanması üzerine diğer hırsızlar bomba olduğunu iddia ederek panik yarattı. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı ve çantalarından çıkanlar tencere ve kıyafetler oldu.
İstanbul Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddia edilen 2'si 18 yaşından küçük 4 kadın şüpheli, bomba ihbarıyla yakalandı. Olay sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
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