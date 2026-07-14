Gaziantep\'te 83 yaşındaki koca eşini av tüfeğiyle öldürdü

Gaziantep'te 83 yaşındaki Halil Gevrek, 72 yaşındaki eşi Hatice Gevrek'i av tüfeği ile vurarak vurarak öldürdü.

Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi 42064 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evden gelen silah sesini duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 72 yaşındaki Hatice Gevrek'i silahla vurulmuş halde ölü buldu. Polis ekipleri Halil Gevrek'i yakalarken Hatice Gevrek'in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP