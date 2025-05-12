Gaziantep\'te Yetkisiz Çakar Cezaları 2.2 Milyon TL

Gaziantep'te son 4 ayda yapılan trafik uygulamalarında yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen 16 araç sürücüsüne 2 milyon 200 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullanan araçlara yönelik uygulama yaptı. 2025 yılı Ocak ayından itibaren 4 aylık süreçte yapılan uygulamalarda yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen 16 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 210 bin 752 TL cezai işlem uygulandı. Söz konusu araçlar trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 30 gün süreyle geri alındı.

Usulsüz çakar ve siren sistemi kullanan araçlara yönelik denetimlerin süreceği belirtildi. - GAZİANTEP