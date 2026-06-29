Gaziantep\'te Zeytin Tardı Yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zeytin tarlalarının çevresindeki otluk alanda yangın çıktı.

İslahiye ilçesine bağlı kırsal Çerçili Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP