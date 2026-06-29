Gaziantep'te Zeytin Tardı Yangını - Son Dakika
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Gaziantep'te Zeytin Tardı Yangını

Gaziantep\'te Zeytin Tardı Yangını
29.06.2026 17:32
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İslahiye'de çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü, inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zeytin tarlalarının çevresindeki otluk alanda yangın çıktı.

İslahiye ilçesine bağlı kırsal Çerçili Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Gaziantep, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Zeytin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Zeytin Tardı Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aydemir Can Aydemir Can:
    Yazık be, zeytinlik alanlar yanmış. Umarım çiftçi kardeşlerimiz çok zarar görmemiştir. Nedenini araştırmaları iyi oldu, böyle yangınlar tekrar olmasın. 0 0 Yanıtla
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