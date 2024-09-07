Gaziantep'te Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonette Kaza: 2 Ölü

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Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 2 ölü, 21 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin hafif ticari araca çarparak şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan 21 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmed H. idaresindeki 27 MC 6450 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Ertuğrul T.'nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Feci kazanın ardından kamyonet kasasında bulunan 23 tarım işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i kazadan hemen sonra hayatını kaybederken durumu kritik olan bir yaralı daha uzun süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin Cevahir El Hamid ve İsmail El İsmail olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.