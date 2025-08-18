Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Büyüdü - Son Dakika
Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Büyüdü

18.08.2025 11:33  Güncelleme: 11:44
Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın son durumu havadan görüntülendi, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın, dün saat 16.10 sıralarında Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Akpınar Geri Dönüşüm fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın gece geç saatlerde söndürüldü, fabrikanın son hali dron ile görüntülendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, 40'ın üzerinde araç ve 100'ü aşkın personelle alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 7. saatte kontrol altına alındıktan sonra gece geç saatlerde ise söndürüldü. Ekiplerin yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yanan fabrikanın son hali ise dron ile havadan görüntülendi, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

