Gaziantep'teki tüfekli dehşetten geriye Anne-oğulun birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı - Son Dakika
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Gaziantep'teki tüfekli dehşetten geriye Anne-oğulun birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı

Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası kocası tarafından tüfekle vurularak öldürülen Zeynep Özdemir'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Oğlu İbrahim Eren Özdemir ise tedavi altında. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

14.05.2024 00:23
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Gaziantep'deki tüfekli dehşetten geriye Anne-oğulun birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı

Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi, oğlunu tedavisi ise sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası kocası tarafından tüfekle vurularak öldürülen Zeynep Özdemir'in cansız bedeni, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Zeynep Özdemir ile ağır yaralanan oğlu İbrahim Eren Özdemir'den geriye ise gülümseyerek beraber çekildikleri fotoğraf karesi kaldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren 46 yaşındaki Halil Özdemir, eline aldığı tüfekle 44 yaşındaki eşi Zeynep Özdemir'i öldürürken oğlu 15 yaşındaki İbrahim Eren Özdemir ve damadı 23 yaşındaki Hanifi Bozkurt'u ağır yaraladı.

Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

Olay sonrası katil zanlısı koca gözaltına alınırken, öldürdüğü eşi Zeynep Özdemir'in cansız bedeni ise sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Anne-oğuldan geriye birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı

Şok olay sonrası hayatını kaybeden Zeynep Özdemir ile ağır yaralanan oğlu İbrahim Eren Özdemir'den geriye ise gülümseyerek beraber çekildikleri fotoğraf karesi kaldı. Olay sonrası ağır yaralanan İbrahim Eren'in tedavisinin sürdüğü ve durumunun çok kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Zeynep Özdemir, İbrahim Eren, Gaziantep, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'teki tüfekli dehşetten geriye Anne-oğulun birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki tüfekli dehşetten geriye Anne-oğulun birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı - Son Dakika
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