Gaziantep Yavuzeli\'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde gece saatlerinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adıyaman karayolu Yavuzeli ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil K. (72) idaresindeki 27 RU 052 plakalı traktör ile Mehmet S. (47) yönetimindeki 27 AJY 883 plakalı otomobil ilçe girişinde çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ile traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yola saçılan ekmekler vatandaşlardan tarafından kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.