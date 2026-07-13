Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının ilk duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka dosyalardan tutuklu bulunan sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve katılan vekilleri salonda hazır bulundu.

Sanık Erdal Celal Aksoy, hakkındaki suçlamaların yalnızca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarına dayandığını belirterek, somut hiçbir delil bulunmadığını öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptığını söyleyen Aksoy, "Aziz İhsan Aktaş'ı tanımam. Hiç kimseyle maddi ilişkim olmadı" dedi.

Aksoy'un avukatı ise, "Ortak baz sinyali kayıtları tek başına delil sayılamaz. Baz kayıtları kişilerin aynı yerde bulunduğunu kesin olarak göstermez" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Baki Aydöner, gözaltına alınana kadar CHP Parti Meclisi Üyesi olarak görev yaptığını ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ile bir alakası olmadığını söyleyerek, "Gürkan'ı tanımıyorum. Hakan Bahçetepe adına aracılık yaptığım iddia ediliyor ancak bundan hiçbir çıkarım olmadı" dedi.

Aydöner'in avukatı ise, "Müvekkilim Aziz İhsan Aktaş ile Gürkan Dölekli arasındaki husumet nedeniyle tutukludur" ifadesini kullanarak, sanığın tahliyesini talep etti.

Sanık Hakan Bahçetepe, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim ailem 75 yıldır Gaziosmanpaşa'da yaşıyor. Belediye başkanı seçildikten sonra da hayatım değişmedi. Pazara gitmeye, vatandaşın içinde olmaya devam ettim" diye konuştu.

Dosyada adı geçen bazı sanıkları tanımadığını söyleyen Bahçetepe, "Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyorum. Adını ilk kez sosyal medyada gördüm. Seza Büyükçulha'yı burada tanıdım. Hiçbir somut delil yok" diyerek, tahliyesini ve beraatını talep ettiğini söyledi.

"Gürkan Dölekli parayı verdi. Siz almadıysanız o zaman Ekrem İmamoğlu'na gitmiştir"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş da, duruşmada daha önce Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirtti. Aktaş, tüm beyanlarının doğru olduğunu, herhangi bir baskı altında kalmadan tamamen özgür iradesiyle ifade verdiğini söyleyerek, "Anlatımlarım zaman içinde değişmedi, birbirini doğruladı ve kendi içinde tutarlı kaldı" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ndeki sürece ilişkin konuşan Aktaş, "Seza Büyükçulha söz konusu edilen iki eylemin başındaki kişidir. Hem Gaziosmanpaşa'daki kazı izni sürecini çözen hem de ruhsat olayını çözen kişi, etkin pişmanlık ifademde de belirttiğim gibi Seza Büyükçulha'dır. Ben herhangi bir partiyi savunma durumunda değilim. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde bir önceki ve bir sonraki belediye başkanı arasındaki ilişki bizi ilgilendirmemektedir" şeklinde konuştu.

"2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasıyla bu ticaretlere başladım" diyen Aktaş, ruhsat ve kazı izni süreçlerinde ödenen paralara ilişkin iddialarının arkasında olduğunu belirtti. Mahkeme başkanının "590 bin dolar nakit çekimi yaptığınız gün Baki Aydöner ile buluştuğunuza ilişkin HTS kayıtları dosyada yer alıyor. Bu para neden çekildi?" sorusu üzerine Aktaş, "Bu para iddianameye konu olan para değil. Bu paranın bu olayla bir ilgisi yok" yanıtını verdi.

Aktaş, Erdal Celal Aksoy'un sorusuna verdiği yanıtta ise, "Gürkan Dölekli parayı verdi. Siz almadıysanız o zaman Ekrem İmamoğlu'na gitmiştir" ifadelerini kullanınca duruşma salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül, bu dosyada olan 4 sanığın aynı zamanda İBB dosyasında yer aldığını belirterek, dosyanın İBB dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Sanık savunmaları ve Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarının alınmasının ardından duruşma yarın devam etmek üzere sona erdi. - İSTANBUL