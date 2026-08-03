Gaziosmanpaşa'da Gecekondu Yangını - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Gecekondu Yangını

Gaziosmanpaşa\'da Gecekondu Yangını
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan yangın, bitişik gecekonduya sıçradı, can kaybı yok.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindekine de sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle 601. Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, harabe halde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki gecekonduya da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

"Birden bir toz yığını geldi"

Yangının çıktığı gecekonduların bitişiğinde yaşayan Mustafa Aydın, alevleri fark ettikleri anı anlatarak, "Ben içeride oturuyordum. Birden bir toz yığını geldi. Kapı ve pencere kapalıydı nereden geldiğini anlamadım. Kapıya çıktığımda yangın olduğunu gördüm. Bizim değil ama arka taraftaki ev yanıyormuş. Bize de sıçrama ihtimali yüksekti. O evde de bekarlar kalıyordu. Bunları çıkarken evden komşular görmüş" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, İstanbul, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da Gecekondu Yangını - Son Dakika

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