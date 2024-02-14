Gaziosmanpaşa'da Öğretmene Saldırı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziosmanpaşa'da Öğretmene Saldırı İddiası

Gaziosmanpaşa\'da Öğretmene Saldırı İddiası

Gaziosmanpaşa'da bir ortaokulda kız öğrenciler arasında çıkan tartışmanın ardından öğretmenin, bir veli tarafından darp edildiği iddia edildi. Öğretmenin yaralanması üzerine veli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

14.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da kız öğrenciler arasında çıkan tartışmanın ardından sınıfta "arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" konuşması yapan kadın öğretmenin, okulda bir kadın veli tarafından darp edildiği iddia edildi. Müdürün odasında darp edilen öğretmen elinden ve yüzünden yaralanırken, polis merkezine götürülen velinin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay pazartesi günü Gaziosmanpaşa'da bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, okulda kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araya giren öğretmeler, öğrencileri sakinleştirdi. Ardından R.B isimli kadın öğretmen, sınıfta "arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" diyerek bir konuşma yaptı. Koridordaki tartışmaya karıştığı iddia edilen kız öğrenci ise, eve gidince olanları ve öğretmenin söylediklerini annesi Y.P.'ye anlattı. Anne yapılan konuşmaya sinirlenerek okula geldi. Anneyle, R.B isimli 4 yıllık öğretmen arasında koridorda karşılaştı ve tartışma çıktı. Olaya müdahale eden okul müdürü tarafları odasına çağırdı. Burada sinirler gerilince Y.P., R.B isimli öğretmene saldırdı. Eşinden ayrı olduğu öne sürülen anneyi okul müdürü sakinleştirirken, öğretmenin yüzünden ve elinden yaralandığı kaydedildi. Hastaneye giden öğretmenin darp raporu aldığı, polis merkezine götürülen Y.P.'nin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayın ardından basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay, "Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Eğitimciye saldırı, topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Pazartesi günü bahçesinde bulunduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi maalesef okul içerisinde bir öğretmenimize saldırıda bulundu. Meslektaşımıza ve mesai arkadaşlarına geçmiş olsun diyor, bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz. Okullara giriş çıkışın da, iş takibinin de, problem çözmenin de bir yolu, adabı vardır. Okullar kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir. Eğitim çalışanlarımızın şiddete maruz kalmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü onlar bütün bir toplumun aklını, duygusunu, umudunu temsil ederler. Şiddet ve eğitim doğaları gereği asla yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır ve öyle de olmalıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Şiddet, Hastane, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Öğretmene Saldırı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 14:57:58. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Öğretmene Saldırı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement