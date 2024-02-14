Gaziosmanpaşa\'da Öğretmene Saldırı İddiası

Gaziosmanpaşa'da kız öğrenciler arasında çıkan tartışmanın ardından sınıfta "arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" konuşması yapan kadın öğretmenin, okulda bir kadın veli tarafından darp edildiği iddia edildi. Müdürün odasında darp edilen öğretmen elinden ve yüzünden yaralanırken, polis merkezine götürülen velinin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay pazartesi günü Gaziosmanpaşa'da bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, okulda kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araya giren öğretmeler, öğrencileri sakinleştirdi. Ardından R.B isimli kadın öğretmen, sınıfta "arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" diyerek bir konuşma yaptı. Koridordaki tartışmaya karıştığı iddia edilen kız öğrenci ise, eve gidince olanları ve öğretmenin söylediklerini annesi Y.P.'ye anlattı. Anne yapılan konuşmaya sinirlenerek okula geldi. Anneyle, R.B isimli 4 yıllık öğretmen arasında koridorda karşılaştı ve tartışma çıktı. Olaya müdahale eden okul müdürü tarafları odasına çağırdı. Burada sinirler gerilince Y.P., R.B isimli öğretmene saldırdı. Eşinden ayrı olduğu öne sürülen anneyi okul müdürü sakinleştirirken, öğretmenin yüzünden ve elinden yaralandığı kaydedildi. Hastaneye giden öğretmenin darp raporu aldığı, polis merkezine götürülen Y.P.'nin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olayın ardından basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay, "Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Eğitimciye saldırı, topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Pazartesi günü bahçesinde bulunduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi maalesef okul içerisinde bir öğretmenimize saldırıda bulundu. Meslektaşımıza ve mesai arkadaşlarına geçmiş olsun diyor, bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz. Okullara giriş çıkışın da, iş takibinin de, problem çözmenin de bir yolu, adabı vardır. Okullar kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir. Eğitim çalışanlarımızın şiddete maruz kalmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü onlar bütün bir toplumun aklını, duygusunu, umudunu temsil ederler. Şiddet ve eğitim doğaları gereği asla yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır ve öyle de olmalıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziosmanpaşa'da Öğretmene Saldırı İddiası - Son Dakika
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