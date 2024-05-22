Gazipaşa'da Arıya Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Arıya Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Gazipaşa\'da Arıya Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, motosiklet sürücüsü gözüne arı çarpması sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.05.2024 13:09
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gözüne arı çarpan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Balkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Kaan A. idaresindeki 07 MGA 27 plakalı motosiklet, gözüne arı çarpan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Hasan T. idaresindeki 33 TE 578 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Arıya Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa'da Arıya Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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