Gazipaşa'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hakimiyetini kaybederek kaza yapan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Selinus Sahili yönünde seyir halinde olan Buse S. idaresindeki bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada devrilen bisikletten asfalt zemine savrulan bisiklet sürücüsü Buse S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bisiklet sürücüsü Buse S. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA