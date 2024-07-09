Gazipaşa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 07 AGF 034 plakalı motosiklet ile ara sokaktan Rasih Kaplan Caddesi'ne çıkmaya çalışan Süleyman K. idaresindeki 07 ABJ 440 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet E. motosikletten yola savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Mehmet E., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazaya karışan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA