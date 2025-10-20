Gazipaşa\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden B.Ç. idaresindeki 07 CDA 475 plakalı otomobil, K.Ş.'nin kullandığı 07 AOC 152 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt zemine düşen sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı K.Ş., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA