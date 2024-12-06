Gazipaşa'da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir genç kız yaralandı.

06.12.2024 16:08
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Otomobille motosiklet çarpıştı, genç kız gözyaşlarına boğuldu: O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Yelda Kahvecioğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinden Kahyalar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gülçin Ç.'nin kullandığı 07 BRV 143 plakalı otomobille aynı yönde seyir halinde olan ve dikkatsiz şekilde yolun soluna geçmeye çalışan Fatma U. idaresindeki 07 UA 996 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Fatma U. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen kazada motosiklet sürücüsünün yolun soluna yanaşırken arkadan elen otomobilin hızla çarptığı anlar kayda girdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

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