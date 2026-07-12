Gazipaşa'da uçurumdan denize düşen sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazipaşa'da uçurumdan denize düşen sürücü hayatını kaybetti

Gazipaşa\'da uçurumdan denize düşen sürücü hayatını kaybetti
12.07.2026 10:19  Güncelleme: 10:45
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Antalya Gazipaşa'da D-400 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil uçurumdan denize düştü. Sürücü Ahmet Miraç Gizler, 7 saatlik zorlu kurtarma operasyonuyla helikopterle alınıp hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle uçurumdan denize düşen ve ekiplerin yaklaşık 7 saat süren zorlu kurtarma operasyonunun ardından helikopterle bulunduğu yerden alınarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi Yakacık Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ahmet Miraç Gizler idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, kayalık ve çalılık alana savrulurken, otomobil ise uçurumdan denize düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Yol seviyesinden yaklaşık 400 metre aşağıdaki sarp arazide ağır yaralı halde bulunan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle yaralının karayoluna çıkarılamaması üzerine denizden tahliye seçeneği değerlendirildi. Ancak sarp kayalıklar ve olumsuz şartlar nedeniyle bu yöntem de uygulanamayınca bölgeye helikopter yönlendirildi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından bulunduğu noktadan helikopterle alınan Ahmet Miraç Gizler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gizler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Gazipaşa, Antalya, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da uçurumdan denize düşen sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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