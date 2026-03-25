Gazipaşa\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Korubaşı yolunda 07 ACL 692 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 43 yaşındaki Şerife Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı ve avokado bahçesine düşerek ters şekilde durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA