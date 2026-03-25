Gazipaşa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
Gazipaşa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Gazipaşa\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
25.03.2026 13:36
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Korubaşı yolunda 07 ACL 692 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 43 yaşındaki Şerife Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı ve avokado bahçesine düşerek ters şekilde durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Gazipaşa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

13:37
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’da kaos Görüntüler üzerine hükümetten açıklama var
Hindistan'da kaos! Görüntüler üzerine hükümetten açıklama var
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:50
Tahliye edilen Metehan Baltacı’nın aylık geliri ortaya çıktı
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
