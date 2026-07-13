Gazipaşa\'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Ş. idaresindeki 07 BYD 369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Seyfettin Ş. ile yanındaki Emre K., Ömer K. ve İsmet U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA