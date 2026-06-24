Gazipaşa\'da Yaya Kazası: Sürücü Kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralanırken, kazaya karışan sürücü olay yerinden ayrıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan S.E.'ye seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan yaya için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından sürücünün olay yerinden ayrıldığı öğrenilirken, polis ekipleri sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA