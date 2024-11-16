Gazipaşa\'da Yıldırım Nedeniyle Orman Yangını

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu maki ve sarıçamla kaplı ormanlık alanda yangın meydana geldi. Kısa sürede yangına müdahale eden Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Göçük Mahallesi Akıncı Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu maki ve sarıçamla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 1 arazöz, 1 tanker ve 1 hizmet aracıyla kontrol etti. Yangın, Gazipaşa Orman İşletme ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. - ANTALYA