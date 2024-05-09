Gazipaşa Kaymakamı: Uçak pistinde herhangi bir sorun yok - Son Dakika
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Gazipaşa Kaymakamı: Uçak pistinde herhangi bir sorun yok

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Corendon Havayolları'na ait bir uçağın piste inişi sırasında patlayan lastiğiyle ilgili olarak Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, yolcuların tahliye edildiğini ve pistte herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Uçağın iniş esnasında hafif dumanlar çıktığını ancak tehlikeli bir durumun oluşmadığını ifade eden Altun, pilotun kabiliyetiyle sağlıklı bir iniş gerçekleştirildiğini söyledi. Havalimanında herhangi bir yaralanma olmadığını ve yolcuların Antalya Havalimanı'na yönlendirildiğini de ekledi.

09.05.2024 17:24
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Gazipaşa Kaymakamı Altun: "Uçak pistinde herhangi bir sorun yok"

ANTALYA - Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, bulunan Gazipaşa- Alanya Havalimanında Corendon Havayollarına ait uçağın piste inişi sırasında bir uçağın patlayan lastiğiyle ilgili olarak, "184 tane yetişkin, 4 tane çocuk toplam 188 yolcu ve 8 mürettebat ile birlikte yolcuları tahliye ettik. Pistimizde herhangi bir sorun yok. Akşam 22.00 sularına doğru inşallah pistimizi tekrar uçuşa açacağız" dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanında Corendon Havayollarına ait uçağın piste inişi sırasında patlayan lastiğiyle ilgili Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Altun, uçağın inişi esnasında hafif dumanların çıktığını ancak tehlikeli bir durumun oluşmadığını belirterek, "Gazipaşamıza büyük geçmiş olsun. Sabah 10.40 sıralarında Corendon Havayollarına ait uçak piste inerken lastiğinin patlaması sonucu jantın üzerinde sürüklenerek iniş gerçekleştirdi. İniş esnasında hafif dumanlar çıktı ama yangın veya daha büyük tehlike oluşturmadı. Pilotun kabiliyetiyle sağlıklı bir iniş gerçekleştirdi. 184 tane yetişkin, 4 tane çocuk toplam 188 yolcu ve 8 mürettebat ile birlikte yolcuları tahliye ettik. Pistimizde herhangi bir sorun yok. Akşam 22.00 sularına doğru inşallah pistimizi tekrar uçuşa açacağız. Şu an pist geçici olarak kapanmış durumda. Uçağımızın teknik çalışmaları için hem Ankara'dan hem Antalya merkezden ekipler geldi. Büyük geçmiş olsun. Allah kazaların beterinden korusun. Gerçekten pilotun kabiliyetiyle yaşadığı olaya rağmen iyi bir iniş gerçekleştirdi" diye konuştu.

"Şu an havalimanında kimse kalmadı"

Gelen yolcuların Antalya Havalimanına yönlendirildiğini belirten Kaymakam Altun, "Bütün pasaport işlemleri, havalimanında yolcu yok. Gelen turistler otele yerleştirildi. Havalimanında az önce kalabalık vardı. Giden yolcular vardı, 12 tane seferimiz vardı burada. Gelen yolcuları Antalya Havalimanına yönlendirdiğimiz için kalabalık o yüzdendi. Yaralanma söz konusu değil. Değişik haberler söyleniyor. Gerçek bizim söylediğimiz bilgi. Şu an havalimanında kimse kalmadı" dedi.

Kaynak: İHA

Orhan Altun, Gazipaşa, Alanya, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa Kaymakamı: Uçak pistinde herhangi bir sorun yok - Son Dakika

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